Lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević, pozvao je predsednika Crne Gore, Jakova Milatovića, da poseti stanovnike Botuna, koji se protive izgradnji kontroverznog kolektora u tom zetskom naselju.

U izjavi za ADRIA televiziju, Knežević je podsetio Milatovića da je njegov zet iz Zete, dodajući da je indikativno ćutanje predsednika države u vezi sa kontroverznom situacijom u Botunu.

Knežević najavio da će napustiti vlast ako se protiv stanovnika Zete primeni sila

Nakon što su stanovnici Botuna zauzeli lokaciju na kojoj je planirana izgradnja kontroverznog kolektora, Knežević je najavio da će napustiti vlast na državnom nivou ako se protiv stanovnika Zete koji se protive izgradnji kolektora primeni sila i pitao Milatovića da li će i on učiniti isto.

„Pošto me danas prozvao odivičić Botunjana i slučajni predsednik Crne Gore Jakov Milatović želim da mu pošaljem poruku. Jakove, evo me sa tvojom ujčevinom, evo me sa ljudima sa kojima si odrastao, evo me sa ljudima za koje si se hvalio da imaš pola zetske krvi, evo me sa tvojom braćom. Nije ti samo majka iz Botuna i baba ti je iz Zete, iz Goričana. Više je zetske krvi u tebi nego bjelopavlićke. Pošto si me pozvao da napustim vlast, evo da ja tebi pošaljem poruku. Prvi put kad budu udarili jednog Botunjanina, jednog Zećanina, Milan Knežević napušta vlast, a pitam tebe hoćeš li ti napustiti vlast ako udare jednog Botunjanina i Zećanina“, naglasio je Knežević.

Knežević još jednom pozvao Milatovića da poseti stanovnike Botuna

Knežević je još jednom pozvao Milatovića da poseti stanovnike Botuna koji se protive izgradnji spornog kolektora.

„I umesto što zaustavljate kamione sa smrznutom piletinom na Bulevaru Revolucije jer osećate miris pilećih krilca, dođite ovde da se borite sa ovim časnim i poštenim narodom i branite njihovo pravo na zdravu životnu sredinu. Botunjani, Zećani, naša borba je tek počela, ono što smo uradili večeras pokazuje da moramo da pobedimo i da nemamo drugu alternativu. Kao i uvek kada smo pobeđivali i pobedićemo u ovoj borbi. Voleli smo 2025. godinu i ovo će biti godina Botunjana i Zećana, srećna nam pobeda i živeli“, istakao je on.