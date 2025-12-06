Slušaj vest

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović odgovorio je na poziv Milana Kneževića da poseti meštane Botuna koji se protive izgradnji kontroverznog kolektora.

Lista DF-a koju je na parlamentarnim izborima predvodio upravo Milan Knežević ima 13 poslanika u Skupštini i u potpunosti kontroliše postupke Vlade Crne Gore. Upravo od njih zavisi izgradnja kolektora u Botunu, kazao je predsednik Crne Gore Jakov Milatović na društvenoj mreži „X“.

"Njegova vlada dala saglasnost za izgradnju kolektora"

„Ako je Milan Knežević istinski protiv izgradnje kolektora u Botunu, zašto ne iskoristi tu svoju moć? Neka odgovori Botunjanima zašto umesto patetičnih govora koje svakodnevno drži ne uradi nešto u okviru institucija koje kontroliše? Zašto je upravo njegova Vlada usvojila prostorni plan koji predviđa izgradnju kolektora? Zašto je upravo njegova Vlada dala saglasnost na gradnju kolektora, protiv kojeg se on navodno bori?“, upitao je predsjednik.

Milatović je Kneževićevo ponašanje nazvao „samo delom već viđene političke igre i trgovine“, prisećajući se ranijeg političkog obećanja.