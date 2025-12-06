UHAPŠENA RUSKINJA NA AERODROMU U PODGORICI: Za njom raspisana međunarodna poternica!
Policijski službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, kontrolisali rusku državljanku M.S. (57).
Proverom podataka o ovom licu u saradnji sa NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da je za njom na snazi međunarodna poternica koju je raspisao NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela prevara i pokušaj prevare a u vezi sa nezakonitim oduzimanjem prava vlasnika nad
stambenim prostorijama i kreditne prevare kroz dostavljanje banci lažnih i netačnih podataka radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Ona je predata na dalju nadležnost službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica, nakon čega je lišena slobode. M.S. će danas biti sprovedena sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju utvrđivanja ekstradicionog pritvora.
