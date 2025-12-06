Slušaj vest

Lider DNP-a Milan Knežević oglasio se povodom izgradnje spornog kolektora u Botunu.

Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u. Borba za Botun, borba za Zetu, borba za Crnu Goru se nastavlja nesmanjenim žarom i tempom, jer želimo da vladavina prava, borba protiv korupcije i borba protiv mita u glavnom gradu, u Vladi i u svim institucijama bude raskrinkana i bude procesuirana od strane Specijalnog državnog tužilaštva, saopštio je lider DNP-a Milan Knežević.

"Planiraju da prave zgrade u Podgorici, a da sve kancerogeno pošalje u Zetu"

„Na fotografiji vidite gospodina Mujovića koji prezentuje gospodinu Alabaru mogućnosti razvoja grada pored Morače. Ovo označeno crvenom linijom je mesto gdje se sada nalazi trenutni kolektor“, istakao je on.

Kako navodi, na tom mestu, gde se sada nalazi trenutni kolektor kod Krivog mosta na obali Morače, gospodin Mujović i Alabar planiraju da grade zgrade.

„To znači da smo građani Botuna i Zete i ja bili potpuno u pravu kad su saopštili da je čitava namera tajkunizacija Podgorice, na način da se atraktivne lokacije na kojima je mogao da se gradi i ovaj kolektor koji planiraju u Botunu, pokriju zgradama, sa stambenim kompleksima, a da se sve ono toksično, radioaktivno i kancerogeno pošalje u Zetu“, poručio je Knežević.

„Građani Zete i građani Botuna treba da plate ceh, jer žele Bar i ostali hteli Barići da prave zgrade u Podgorici, a da mi apsorbujemo podgoričke i regionalne fekalije, da ih obrađujemo i da ih zbrinjavamo i još da budemo zahvalni ako nam za to obezbijede dvadesetak-tridesetak ljudi koji će lopatama da ubacuju ono što ne mogu da izgovorim jer previše poštujem one ljude kojima se obraćam. Mislim da je svakome posle fotografije jasno ko treba da bude žrtva, da bude kolateral“, naglasio je on.