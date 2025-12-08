Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, u saradnji sa Odjeljenjem bezbednosti Bar i Odjeljenjem bezbednosti Tivat, sproveli su pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji ove dve primorske opštine, tokom kojih je kontrolisan veći broj, kako građana, tako i operativno interesantnih lica.

Tokom akcije, policijski službenici su kontrolisali M. V. iz Kotora, koji je upravljao putničkim vozilom marke „audi“, kotorskih registarskih oznaka. Tom prilikom, protiv njega je izdat prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U Tivtu je kontrolisan i L. R., koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, zbog čega je lišen slobode.

Daljom kontrolom, policija je utvrdila da je F. K. iz Tivta upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, konkretno kokaina. On je takođe lišen slobode, a protiv njega je izdat i prekršajni nalog zbog dodatnih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U okviru iste akcije, policijski službenici su kod O. R. iz Tivta pronašli i oduzeli startni pištolj i 100 komada municije. Zbog ovog prekršaja, njemu je uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o oružju.

Iz policije poručuju da će pojačane kontrole nastaviti i u narednom periodu, sa ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja i sprečavanja izvršenja krivičnih i prekršajnih dela na području južne regije Crne Gore.