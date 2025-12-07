Slušaj vest

Crnogorska policija je lišila slobode dve strane državljanke zbog sumnje da su izvršile krivično delo teška krađa.

"Slobode su lišene S.R. (57) iz Bosne i Hercegovine i A.H. (25) iz Hrvatske. One su, kako se sumnja, od više lica otuđile novac i platne kartice, što je službenicima Odeljenja bezbednosti Kotor prijavljeno od strane oštećenih stranih državljana koji su boravili u Kotoru“, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Iz UP navode da su one locirane u Budvi, gde su, kako se sumnja, boravile i gde je, na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje su koristile.

„Pretresom je policija pronašla i oduzela 2.950 američkih dolara, 100 evra, 2.000 srpskih dinara, 60 konvertibilnih maraka, 120 singapurskih dolara, 215.000 indonežanskih rupija, 70 brazilskih reala, 20 kineskih juana i 50.000 filipinskih pezosa, za koji novac se sumnja da je otuđen od strane osumnjičenih, u Starom gradu u Kotoru, od stranih turista“, kazali su iz Uprave policije.

(Kurir.rs/PortalAnalitika)

