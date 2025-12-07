BOSANKA I HRVATICA PLJAČKALE PO CRNOJ GORI: Krale od stranaca, pronađene im valute iz Singapura, Indonezije, Filipina
Crnogorska policija je lišila slobode dve strane državljanke zbog sumnje da su izvršile krivično delo teška krađa.
"Slobode su lišene S.R. (57) iz Bosne i Hercegovine i A.H. (25) iz Hrvatske. One su, kako se sumnja, od više lica otuđile novac i platne kartice, što je službenicima Odeljenja bezbednosti Kotor prijavljeno od strane oštećenih stranih državljana koji su boravili u Kotoru“, saopšteno je iz Uprave policije (UP).
Iz UP navode da su one locirane u Budvi, gde su, kako se sumnja, boravile i gde je, na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje su koristile.
„Pretresom je policija pronašla i oduzela 2.950 američkih dolara, 100 evra, 2.000 srpskih dinara, 60 konvertibilnih maraka, 120 singapurskih dolara, 215.000 indonežanskih rupija, 70 brazilskih reala, 20 kineskih juana i 50.000 filipinskih pezosa, za koji novac se sumnja da je otuđen od strane osumnjičenih, u Starom gradu u Kotoru, od stranih turista“, kazali su iz Uprave policije.
