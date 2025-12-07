Slušaj vest

Tek kad mu je blokirana trećina zarade, Beranac M. R. saznao je da je tobože vozio pod dejstvom kokaina i da ga je sud kaznio sa 1.200 evra.

„Pogodilo me kao grom iz vedra neba, zamalo sam otkaz dobio, saznao sam od poslodavca da sam narkoman“, priča M. R. za „Vijesti“.

A onda je klupko počelo da se odmotava i na svetlo dana izašlo je da je M. R. kažnjen zbog greha sugrađanina R. F.

M. R. je podneo i krivičnu prijavu, a u slučaj se, nakon interesovanja novinarke „Vijesti“, uključilo i Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije.

Prema dostupnim podacima, 22. aprila ove godine, pola sata nakon ponoći, u mestu Polje kod Kolašina, policijski službenici Nikola Vlahović i Blažo Drašković zaustavili su „mercedes“ danilovgradskih tablica, kojim je upravljao R. F. Testiranjem je utvrđeno da je R. F. vozio pod dejstvom kokaina, ali se lažno predstavio kao M.R.

Nakon zadržavanja u trajanju od osam časova u kolašinskoj policiji, R. F. je, predstavljajući se kao M. R, izveden pred Sud za prekršaje Bijelo Polje – Odeljenje u Kolašinu, uz asistenciju službenika Uprave policije Nebojše Pekovića.

Pred sudijom je priznao krivicu.

Sudija Ahmet Mežedović doneo je rešenje kojim se M. R. proglašava krivim i izriče mu se novčana kazna od 1.200 evra.

U obrazloženju presude piše:

„Uvidom u podatke Ministarstva pravde iz prekršajne evidencije za okrivljenog M. R. sud je utvrdio da isti nije prekršajno kažnjavan u poslednje dve godine“, uz ocenu da okrivljeni „prihvata odgovornost“ i „izražava kajanje“.

Presuda je potpisana i overena pečatom, sa pravnim poukama.

Kako je, odnosno da li je, proveravan identitet vozača, ne može se utvrditi iz sudskog rešenja, a zvanični akteri odbijaju da odgovore na to pitanje.

M. R., zaposleni u jednom trgovačkom lancu i otac malog deteta, za presudu je saznao tek kada mu je blokirana trećina oktobarske plate zbog neplaćene kazne. Potom je, 18. novembra, podneo krivičnu prijavu protiv policijskih službenika OB Kolašin Vlahovića i Draškovića, i protiv R. F.

Uloga poštara i ćutanje nadležnih

Za „Vijesti“ kaže da je odmah nakon saznanja o neverovatnom propustu nadležnih, slučaj prijavio policiji. Uprava policije pozvala ga je na razgovor i tom prilikom sačinjen je zapisnik, prema kojem je R. F. priznao da je dao lažne podatke i lažno se identifikovao kao M. R. To je učinio kako bi izbegao „novčane i ostale kazne“ koje su mu ranije izrečene. Izjavio je da je nameravao da kaznu plati bez znanja M. R.

Tokom provera, utvrđeno je i da je R. F. ranije ubedio seoskog poštara da mu predaje poštu namenjenu M. R, što je poštar u međuvremenu potvrdio.

Policija je 18. novembra obavestila M. R. da se u elektronskoj evidenciji OB Berane na njegovo ime vodi još pravosnažnih kazni, navodno za dela počinjena u više opština.

Na pitanja redakcije nisu odgovorili ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, direktor policije Lazar Šćepanović. Načelnik CB Kolašin Ivan Raičević novinarku je uputio na Tužilaštvo.

Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije pokrenulo je postupak nakon što je redakcija „Vijesti“ uputila pitanja nadležnima.