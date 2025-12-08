Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik u Skupštini Crne GoreMilan Knežević, pozvao je danas ambasadora Turske u Crnoj Gori Bariša Kalkavana da apeluje na turske kompanije "Kuzu" i "Alkatraš" da odustanu od izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor) u Botunu.

Knežević je kako je saopšteno iz DNP-a, uputio Kalkavanu otvoreno pismo.

"Vaša ekselencijo, gospodine Kalkavan,

prinuđen sam ovim putem da Vam se javno obratim u ime 16 hiljada građana Zete koji imaju samo jednu želju: zdravu životnu sredinu za sebe i svoje potomke. Uvjeren sam da ovih mjeseci pomno pratite institucionalnu borbu građana Botuna i Zete protiv namjere Glavnog grada da na teritoriji zetske opštine instalira postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa spalionicom. Ova borba traje dvije i po decenije, u tom periodu mnogi od građana Botuna i Zete ostali su bez svojih najbližih zbog pogubnog uticaja KAP-a koji je trajno devastirao životni prostor na ovom lokalitetu. Takođe vjerujem da ste upoznati i sa činjenicom da je Skupština Zete raspisala referendum za 14. decembar na kome bi trebalo svi punoljetni građani ove opštine da se izjasne jesu li za ili protiv instaliranja ovog postrojenja u Botunu", istakao je Knežević u pismu Kalkavanu..

Molba turskim kompanijama Kuzu i Alkatraš da odustanu od ovog aranžmana

On je turskom ambasadoru poručio da "imajući u vidu sve gore navedene činjenice i odlučnost Zećana da svojim životima brane svoje pravo na zdravu životnu sredinu, slobodan sam da Vas zamolim sljedeće".

"Da svojim autoritetom i diplomatskom mudrošću doprinesete smirivanju tenzija na način što ćete apelovati na turske kompanije Kuzu i Alkatraš da odustanu od ovog aranžmana i da svoja prava traže na arbitražnom sudu ili kroz aneks postojećeg ugovora. Složićete se da nijedan projekat bez obzira ko je investitor, a ko izvođač, nije važniji od jednog ljudskog života. Mi želimo najbolje odnose sa Republikom Turskom, zato Vam se i obraćam molbom da zajednički doprinesemo tom cilju. A možemo doprinijeti ako kompanije Kuzu i Alkatraš odustanu od izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Vjerujem da je taj cilj dostižan, i da je u obostranom interesu Crne Gore i Turske" poručio je Knežević.

Lider DNP-a je u pismu Kalkavanu naveo da "nakon jučerašnjeg veličanstvenog skupa u Botunu koji je bio i svojevrsni plebiscit, jasno Vam je da građani Zete ni po koju cijenu neće odustati od pružanja pasivnog otpora ovom zlokobnom naumu protiv njihovog zdravlja".

"Zbog toga Vas i molim da doprinesete zaustavljanju ovog naopakog mehanizma koji nas sve može uvesti u nesagledive posljedice. Spreman da dam doprinos u traženju realnog kompromisa, srdačno Vas pozdravljam, uvjeren da ćete ovo moje obraćanje shvatiti kao dobronamjerno i prijateljski intonirano", navao je Knežević u pismu ambasadoru Turske u Crnoj Gori Barišu Kalkavanu.

Meštani Botuna danima protestuju protiv izgradnje kolektora u tom zetskom naselju.

Ugovor o izgradnji glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu potpisan je 2022. godine sa izvođačem - turskim firmama "Kuzu grup" i "Alkatraš".