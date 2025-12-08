UHAPŠENA DVA ALBANCA: Policija zaustavila vozila, tokom pretresa zatekli ŠOKANTAN PRTLJAG
- Službenici Stanice granične policije Herceg Novi su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu protiv J.S, državljanina Albanije zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, prilikom izlaska iz Crne Gore, pokušao da prokrijumčari 302 tablete diazepama, saopšteno je iz policije.
Mobilna jedinica granične policije je u Baru kontrolisala putničko motorno vozilo marke Ford, albanskih registarskih oznaka i vozača M.H, albanskog državljanina.
Pregledom vozila je pronađeno 29 pakovanja rezanog duvana mase oko 15 kilograma, za koje imenovani nije posedovao potrebnu dokumentaciju.
Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru je naložio da se M.H. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina.
(Kurir.rs/RINA)