- Službenici Stanice granične policije Herceg Novi su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu protiv J.S, državljanina Albanije zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, prilikom izlaska iz Crne Gore, pokušao da prokrijumčari 302 tablete diazepama, saopšteno je iz policije.