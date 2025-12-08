Slušaj vest

- Službenici Stanice granične policije Herceg Novi su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu protiv J.S, državljanina Albanije zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, prilikom izlaska iz Crne Gore, pokušao da prokrijumčari 302 tablete diazepama, saopšteno je iz policije.

Mobilna jedinica granične policije je u Baru kontrolisala putničko motorno vozilo marke Ford, albanskih registarskih oznaka i vozača M.H, albanskog državljanina.

tablete diazepam šverc Crna Gora
Foto: Uprava policije

Pregledom vozila je pronađeno 29 pakovanja rezanog duvana mase oko 15 kilograma, za koje imenovani nije posedovao potrebnu dokumentaciju.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru je naložio da se M.H. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteCrna GoraMONSTRUM BALIJAGIĆ OSUĐEN! Evo koliko godina je dobio za brutalno ubistvo brata i sestre Madžgalj
collage1321321.jpg
Crna GoraNASTAVLJA SE DRAMA OKO KOLEKTORA U BOTUNU: Knežević moli ambasadora Kalkavana: "Apelujte na turske kompanije da odustanu od izgradnje!"
Milan Knežević Bariš Kalkavan
Crna GoraPOJAČANE KONTROLE NA PRIMORJU: U Tivtu i Baru hapšenja zbog droge u vožnji, zaplenjeni pištolj i municija
crnogorska policija
Crna GoraBLOKIRALI MU PLATU, A KAD JE ČUO RAZLOG UMALO SE SRUŠIO! Šok u Crnoj Gori, čovek van sebe: "Zamalo sam otkaz dobio! Pogodilo me kao grom iz vedra neba"
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg