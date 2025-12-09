Slušaj vest

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić potražuju Lazara Vulevića (50) iz Bara zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo na štetu M. P. i M. V. iz Nikšića. Apelujemo na građane da ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - ističe se u saopštenju.

Iz UP su kazali da su dostavili fotografije osumnjičenog, koje su preuzete iz javno dostupnih otvorenih izvora, u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja.

Tela dve osobe, žene i muškarca pronađena su ranije u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Prema nezvaničnim informacijama, ubistvo nije povezano sa obračunom organizovanih kriminalnih grupa.

Poznat motiv jezivog zločina

Iz Uprave policije je ranije danas zvanično saopšteno da je nikšićka policija sinoć oko 19.20 časova obaveštena od strane člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana.

Lazar Vulević Foto: Uprava policije Crne Gore

- Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli telo M. P., kao i telo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M. V. - piše u saopštenju UP koje je dostavljeno ranije danas.

Iz UP su tada dodali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je sa policajcima izvršio uviđaj na licu mesta.

- Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog dela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi. Motiv ovog teškog krivičnog dela je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja - kazali su iz UP.

Tužilaštvo: Izvršen uviđaj, izuzeti tragovi i video-zapisi

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su saopštili da je povodom događaja u kojem su ubijene dve osobe u Nikšiću, izvršilo uviđaj u saradnji sa ovlašćenim policajcima, forenzičarima i veštakom obducentom, tokom kojeg su izuzeti svi tragovi, kao i video-zapisi koji su pronađeni na licu mesta.

- U dosadašnjem toku postupka, izvršena je identifikacija izvršioca predmetnog krivičnog dela, kao i data naredba za obdukciju tela stradalih lica, dok je povodom izuzetih tragova izdato više naredbi za veštačenje. Više državno tužilaštvo preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja - piše u saopštenju.