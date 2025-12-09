Slušaj vest

Lazar Vulević, osumnjičen za dvostruko ubistvo u Nikšiću, uhapšen je u Baru.

"Osumnjičeni za teško ubistvo, Lazar Vulević, od strane policijskih službenika uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran je u jednom izolovanom objektu u Baru i lišen slobode. On će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", saopšteno je iz Uprave policije.

Vulević se sumnjiči za ubistvo M. P. (74) i M. V. (41).

Tela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.