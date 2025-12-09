Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odelenja bezbednosti Bar, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije, koristeći sve raspoložive resurse i sprovodeći hitne i intenzivne mere iz svoje nadležnosti, locirali su i uhapsili Lazara Vulevića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Nikšiću, saopštila je policija.

"Policajci su, uz pomoć službenog psa, u veoma kratkom roku locirali i u jednom izolovanom objektu u Baru uhapsili Lazara Vulevića, osumnjičenog za teško ubistvo", navode iz crnogorske policije.

1/3 Vidi galeriju Crnogorska policija uhapsila je dvostrukog ubicu Foto: Uprava Policije CG

Policija je saopštila da će on, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden tužiocu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici radi dalje nadležnosti.