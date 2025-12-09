Slušaj vest

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Lazar Vulević (50) više je puta osuđivan za krađe i razbojništva, a prema dostupnim podacima poslednji put u oktobru 2014. godine, kada je u podgoričkom Višem sudu osuđen na osam godina zatvora zbog razbojništva i krađe u Podgorici. Presudu je potvrdio Apelacioni sud.

U obrazloženju se navodi da je 10. aprila 2013. godine, u Bulevaru Save Kovačevića, od oštećene M. M. oduzeo tuđe pokretne stvari.

- Na način što je u ugostiteljskom objektu 'Lido', gde je prethodno sedeo kao gost, nakon što je napustio lokal, posle nekoliko minuta se vratio u isti, i u trenutku kada je oštećena izašla iz toaleta, uhvatio je desnom rukom oko vrata i viknuo joj 'skidaj zlato', a potom drugom rukom skinuo četiri zlatna lanca, sa privescima, koja je nosila oko vrata, nakon čega je počeo da skida prstenje sa njenih ruku. Kada ga je upitala zašto to radi, Vulević joj je rekao: 'Ne pitaj, nego skidaj zlato, ubiću te', nakon čega je skinula osam prstenova i predala mu ih, a potom je sa njene desne ruke strgao zlatnu narukvicu, sve ukupne vrednosti 3.265,50 eura. Zatim je otišao do šanka i iz staklene posude uzeo sav papirni novac koji je pronašao u iznosu od 60 eura. U trenutku kada su u lokal ušle V. S. i B. G., izašao je iz lokala govoreći oštećenoj: 'Nemoj ništa da prijavljuješ muriji jer ću ti ubiti sina i muža, noćas sam te spasio od smrti'. Čime je izvršio krivično delo razbojništvo - piše u sudskim spisima.

Opljačkao i zlataru!

Navodi se da je 3. januara 2013. godine, u Podgorici u ulici Oktobarske revolucije, u zlatari "N", razgledao nakit koji mu je prodavac stavio na pult, nakon čega je iskoristio njegovu nepažnju i oduzeo kožnu tacnu sa zlatnim lancima, ukupne vrednosti 7.344,75 eura i istrčao iz zlatare u nepoznatom pravcu.

- Dana 25. juna 2013. godine, oko 1 čas, u Podgorici, u krugu Kliničkog centra CG, kao osuđeno lice, upotrebom sile prema policijskom službeniku, pobegao. Nakon što je doveden u KC CG i ZIKS-a, gde se nalazi na izdržvanju zatvorske kazne, a zbog ukazivanja lekarske pomoći, u trenutku dok se nalazio u toaletu sa J. I., odjednom je sa obe ruke snažno otvorio vrata od toaleta i istima udario oštećenog u predelu desnog lakta, desne strane lica i levog kolena, a potom pobegao kroz hodnik Kliničkog centra i izašao kroz izlaz Urgentnog bloka. Da bi, kada ga je J. I., sustigao, iz donjeg veša izvadio metalni predmet i okrenuo ga u njegovom pravcu govoreći mu: 'Makni se, ubiću te' i opet počeo da beži. A kada ga je J. I., ponovo stigao, a službenim vozilom došao i policijski službenik S. S., predao se imenovanim policajcima. Čime je izvršio krivično delo bekstvo lica lišenog slobode - navodilo se u saopštenju.

Za sva krivična dela, Viši sud u Podgorici osudio ga je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

Osuđeni Vulević, koji je po zanimanju mesar, osuđivan je ranije za razna krivična dela, počev od 1996. godine, i to uglavnom presudama osnovnih sudova.

Za 20 osuđujućih presuda izrečena mu je jedinstvena kazna od 12 godina zatvora.

