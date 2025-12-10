Slušaj vest

Vlada Crne Gore će na današnjoj sednici razmatrati garancije koje će biti date meštanima Botuna za puštanje u pogon Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, saznaje nezvanično agencija Mina u Vladi.

Prema sazanjima Mine predlog zaključaka ima deset tačaka:

1. Zadužuje se Ministratvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa da u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine u kontinuitetu prati nivo emisije štetnih gasova koje potencijalno može da proizvede rad Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

2. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da obustavi rad Sistema za prečićavanja otpadnih voda, bez odlaganja, ako se prilikom merenja emisije štetnih gasova pokaže da nivo emisija štetnih gasova prevazilazi limite predviđene direktivom IED 2010/75/EU.

3. Zadužuje se Ministartvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa da, bez odlaganja, u saradnji sa međunarodnim partnerima pokrene postupak sanacije bazena crvenog mulja u Botunu.

4.Zadužuje se Glavni grad Podgorica da Sistem iz tačke 1 ovih zaključka ne pusti u rad dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja.

5. Zadužuje se Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa da pripremi izmene Državnog plana upravljanja otpadom 2025-2029 na način da se brišu odredbe kojima je definisano da se u sklopu KAP-a može privremeno odlagati opasni otpad.

6. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da izgradi kanalizacionu mrežu i omogući priključak na Sistem za prečišćavanje otpadnih voda za oko 30% domaćinstava Zete (obuhvat Gornje Zete), a da održavanje kanalizacione mreže obavlja Vodovod Podgorica do formiranja preduzeća Vodovoda Zete.

7. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ostane operativno raspoloživo najmanje dvije godine nakon puštanja u pogon postrojenja u Botunu.

8. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da prednost prilikom zapošljavanja u novom postrojenju imaju mještani Botuna, odnosno Zete.

9. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da prilikom određivanja predsednika UO za postrojenje iz tačke ovih zaključaka bude delegirana od strane MZ Botun.