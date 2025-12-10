Slušaj vest

U okviru Američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga 2025, Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su zvanično najavile početak pregovora o postizanju bilateralnog sporazuma za jačanje trgovinskih, investicionih i ekonomskih veza, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

„SAD je globalno prepoznat po ekonomskoj inventivnosti, inovacijama i pouzdanosti, a američke kompanije pokazuju sve veće interesovanje za poslovne prilike u rastućoj crnogorskoj ekonomiji.