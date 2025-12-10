Slušaj vest

U okviru Američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga 2025, Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su zvanično najavile početak pregovora o postizanju bilateralnog sporazuma za jačanje trgovinskih, investicionih i ekonomskih veza, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

„SAD je globalno prepoznat po ekonomskoj inventivnosti, inovacijama i pouzdanosti, a američke kompanije pokazuju sve veće interesovanje za poslovne prilike u rastućoj crnogorskoj ekonomiji.

Cilj ovih pregovora je da podstaknu veća ulaganja američkog privatnog sektora kako bi se kreirala nova radna mesta u SAD i Crnoj Gori,ojačala uloga Crne Gore kao NATO saveznika i otvorile nove mogućnosti za prosperitet SAD, Crne Gore i šireg regiona“, navedeno je iz ove ambasade.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

Ne propustiteCrna GoraDRŽAVLJANIN TURSKE NESTAO U CRNOJ GORI: Orhana traže od 3. decembra
Orhan Ordu
Crna GoraVLADA DAJE GARANCIJE MEŠTANIMA BOTUNA: Kolektor u pogonu nakon sanacije bazena sa crvenim muljem
screenshot-72.jpg
Crna GoraSPAJIĆ OPTIMISTA, TVRDI DA ĆE CRNA GORA U EU 2028. Premijer očekuje punopravno članstvo do tada i poručuje da će Podgorica tamo "čekati" ostale iz regiona
profimedia0869784785.jpg
Crna GoraPOLICIJSKI PAS PRONAŠAO DVOSTRUKOG UBICU U CRNOJ GORI! Pogledajte gde se krio osumnjičeni Vulević: Policija otkrila detalje o uhapšenom (VIDEO)
Crna Gora hapšenje.jpg