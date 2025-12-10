CRNA GORA POČINJE PREGOVORE SA AMERIKOM, OGLASILA SE AMBASADA SAD: Cilj "ojačati ulogu Crne Gore kao NATO saveznika"
U okviru Američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga 2025, Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su zvanično najavile početak pregovora o postizanju bilateralnog sporazuma za jačanje trgovinskih, investicionih i ekonomskih veza, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.
„SAD je globalno prepoznat po ekonomskoj inventivnosti, inovacijama i pouzdanosti, a američke kompanije pokazuju sve veće interesovanje za poslovne prilike u rastućoj crnogorskoj ekonomiji.
Cilj ovih pregovora je da podstaknu veća ulaganja američkog privatnog sektora kako bi se kreirala nova radna mesta u SAD i Crnoj Gori,ojačala uloga Crne Gore kao NATO saveznika i otvorile nove mogućnosti za prosperitet SAD, Crne Gore i šireg regiona“, navedeno je iz ove ambasade.
