Lazar Vulević (50) , osumnjičen za dvostruko ubistvo M.P. (74) i M.V. (41) u Nikšiću, saslušan je kod tužioca, posle čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Lazar Vulević uhapšen je juče u jednom napuštenom objektu u Baru, zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Foto: Uprava Policije CG

Tela su pronađena u Ulici Peka Pavlovića, u blizini Sportsko-ribolovnog društva Nikšić. Službenici policije su, uz sve zakonske propise koji važe u ovakvim situacijama, otvorili vrata stana koji se nalazi u centru Nikšića i zatekli u njemu dva tela sa vidnim povredama.

Policija upala u stan

– Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić su oko 19.20 časova obavešteni od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gde su zatekli telo M.P., kao i telo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V.

Motiv ovog teškog krivičnog dela je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja – saopšteno je juče iz Uprave policije.

Ko je Vulević

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Lazar Vulević više je puta osuđivan za krađe i razbojništva, a prema dostupnim podacima posljednji put u oktobru 2014. godine, kada je u podgoričkom Višem sudu osuđen na osam godina zatvora zbog razbojništva i krađe u Podgorici. Presudu je potvrdio Apelacioni sud.