- Večeras je oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici - saopštila je policija.

Navode i da su policijski službenici blokirali uže i šire lice mesta i uspostavili blokadu grada, te preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji počinioca ovoga dela i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

- Ističemo da, iako su oštećena lica pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe, u ovom trenutku ne možemo potvrditi da je ovaj događaj povezan sa delovanjem organizovanih kriminalnih grupa, dok ne bude prikupljeno više informacija i dok ne budu utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je delo izvršeno, a o ishodu istrage ćemo javnost blagovremeno obavestiti. Podsećamo da je jedno od oštećenih lica tokom ove godine imao sukob sa navijačkim grupacijama u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, zbog čega se nalazio u pritvoru u UIKSu i u toku je krivični postupak protiv istog - precizirali u saopštenju.