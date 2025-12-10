Slušaj vest

Dve osobe ranjene su večeras u Nikšiću.

- Večeras je oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici - saopštila je policija.

Navode i da su policijski službenici blokirali uže i šire lice mesta i uspostavili blokadu grada, te preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji počinioca ovoga dela i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

- Ističemo da, iako su oštećena lica pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe, u ovom trenutku ne možemo potvrditi da je ovaj događaj povezan sa delovanjem organizovanih kriminalnih grupa, dok ne bude prikupljeno više informacija i dok ne budu utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je delo izvršeno, a o ishodu istrage ćemo javnost blagovremeno obavestiti. Podsećamo da je jedno od oštećenih lica tokom ove godine imao sukob sa navijačkim grupacijama u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, zbog čega se nalazio u pritvoru u UIKSu i u toku je krivični postupak protiv istog - precizirali u saopštenju.

Ne propustiteCrna GoraDVE ŽRTVE KRVAVOG ZLOČINA U NIKŠIĆU Osumnjičenog našao policijski pas: Policija objavila detalje iz njegove prošlosti (FOTO)
crnogorska policija.jpg
Crna GoraDVOSTRUKO UBISTVO U NIKŠIĆU: Saslušan Lazar Vulević, tela pronađena u stanu sa jezivim povredama (FOTO)
Lazar Vulević hapšenje.jpg
Crna GoraODREĐENO ZADRŽAVANJE LAZARU VULEVIĆU: Branio se ćutanjem
Lazar Vulević ubistvo Nikšić
Crna Gora"NE PRIJAVLJUJ, UBIĆU TI SINA I MUŽA!" KRCAT dosije Vulevića, uhapšenog zbog dvostrukog ubistva u Crnoj Gori: FILMSKI RAZVALIO vrata i POBEGAO od policije!
Lazar Vulević ubistvo Nikšić