Do sada je u Crnoj Gori zabeležena jedna teža povreda od petardi kod dečaka sa opekotinama šaka, prstiju i očiju, rekao je za TV Vijesti Velibor Majić, direktor Instituta za bolesti dece.

Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih lečenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta.

Najteže povrede uključivale su razderotine šaka, gubitak prstiju, povrede očiju sa trajnim oštećenjima vida i duboke opekotine koje zahtevaju višemesečnu rehabilitaciju.

Više od 95 odsto povreda dešava se između 25. decembra i 15. januara, najčešće kod dece uzrasta od devet do 13 godina.

"Ako roditelji već žele da pokažu nešto detetu, neka rizik preuzmu na sebe, a ne da petardu daju detetu u ruke", istakao je Majić.

(Kurir.rs/Vijesti)

