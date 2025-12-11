"Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih lečenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta", rekao je direktor Institua za bolesti dece
OPASNA NOVOGODIŠNJA "ZABAVA": Dečak u Crnoj Gori zadobio opekotine očiju od petardi!
Do sada je u Crnoj Gori zabeležena jedna teža povreda od petardi kod dečaka sa opekotinama šaka, prstiju i očiju, rekao je za TV Vijesti Velibor Majić, direktor Instituta za bolesti dece.
Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih lečenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta.
Najteže povrede uključivale su razderotine šaka, gubitak prstiju, povrede očiju sa trajnim oštećenjima vida i duboke opekotine koje zahtevaju višemesečnu rehabilitaciju.
Više od 95 odsto povreda dešava se između 25. decembra i 15. januara, najčešće kod dece uzrasta od devet do 13 godina.
"Ako roditelji već žele da pokažu nešto detetu, neka rizik preuzmu na sebe, a ne da petardu daju detetu u ruke", istakao je Majić.
(Kurir.rs/Vijesti)
