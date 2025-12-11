"ŠTA MENI DOĐE MOJ SIN KOJI JE ROĐEN U BEOGRADU?" Knežević u Skupštini Crne Gore: Vrzma mi se ta dilema otkako se rodio (VIDEO)
Tokom današnje rasprave o saradnji sa dijasporom u crnogorskom parlamentu, poslanik DNP Milan Knežević postavio je danas, kako kaže, retoričko pitanje ministru dijaspore Mirsadu Azemoviću, upitavši ga "šta meni dođe moj sin koji je rođen u Beogradu".
- Vrzma mi se ta dilema otkako se rodio. Moje dete rođeno je u Beogradu, oba roditelji crnogorski državljani, ali zato što je rođen u Beogradu, ne može da dobije crnogorska dokumenta. Kada pitam za svog sina, pitam i za desetine hiljade građana Crne Gore koji žive u Srbiji i imaju isti status kao moj sin - rekao je Knežević i upitao: "Je li moj sin dijaspora u Crnoj Gori?" iz ugla Ministasrtva dijaspore odnosno iz ugla crnogorskih zakona.
- Jesu li ovi ljudi koji žive u Srbiji dijaspora? Šta su oni, jesu li kurdi, neko pleme koje luta Evropom, Malom Azijom ili su građani Crne Gore koje se Crna Gora odrekla iz razloga što se izjašnjavaju kao Srbi - upitao je Knežević.
Beograd je, kazao je Knežević, glavni grad Crne Gore, po onima koji žive u Srbiji, a dolaze iz Crne Gore.
Dodao je da svedočimo napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- I gledam ovih dana utrkivanje ko će pre da pljune po Aleksandru Vučiću i nema potrebe nikakve da ga ja ovde branim, ali bih voleo da se tako reagovalo kada je ovde Grlić Radman tražio brod Jadran, kada je tražio 17 miliona odštete za logor Morin u kojem niko nije stradao, kada je tražio da priznamo da smo bili agresori u građanskom ratu ili kada su ovde skandirali "Ubij, zakolji, da Srbin ne postoji" i "Ko ne skače, taj je pravoslavac". Tada je trebalo pokazati petlju i reći Grlić Radmanu ovo što se sada govori Srbiji i što se govori Vučiću.