Tokom današnje rasprave o saradnji sa dijasporom u crnogorskom parlamentu, poslanik DNP Milan Knežević postavio je danas, kako kaže, retoričko pitanje ministru dijaspore Mirsadu Azemoviću, upitavši ga "šta meni dođe moj sin koji je rođen u Beogradu".

- Vrzma mi se ta dilema otkako se rodio. Moje dete rođeno je u Beogradu, oba roditelji crnogorski državljani, ali zato što je rođen u Beogradu, ne može da dobije crnogorska dokumenta. Kada pitam za svog sina, pitam i za desetine hiljade građana Crne Gore koji žive u Srbiji i imaju isti status kao moj sin - rekao je Knežević i upitao: "Je li moj sin dijaspora u Crnoj Gori?" iz ugla Ministasrtva dijaspore odnosno iz ugla crnogorskih zakona.

- Jesu li ovi ljudi koji žive u Srbiji dijaspora? Šta su oni, jesu li kurdi, neko pleme koje luta Evropom, Malom Azijom ili su građani Crne Gore koje se Crna Gora odrekla iz razloga što se izjašnjavaju kao Srbi - upitao je Knežević.

Beograd je, kazao je Knežević, glavni grad Crne Gore, po onima koji žive u Srbiji, a dolaze iz Crne Gore.

Dodao je da svedočimo napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.