Vazduhoplovna nesreća dogodila se na Kapinom polju kod Nikšića, a prema prvim informacijama stradao je pilot V. V. (66).

Kako saznaju Vijesti, pala je sportska jedrilica kojom je upravljao pilot-instruktor aero-kluba Nikšić. Do nesreće je došlo na sportskom aerodromu Kapino Polje, gde se nalazi i hangar aero-kluba.

Očevidci tragedije ispričali su policiji da je letelica – jednosed, u kojoj je bio pilot-instruktor V. V., pri penjanju nekontrolisano pala na zemlju. Tokom istrage vazduhoplovne nesreće utvrdiće se razlog tragedije.

Upućeni, na osnovu izjava očevidaca, pretpostavljaju da je verovatno kvar na jedrilici izazvao tragediju. Stradali pilot-instruktor je duži niz godina u avijaciji i ima veliko letačko iskustvo.