U avionskoj nesreći na Kapinom polju kod Nikšića poginuo je 67-godišnji pilot-instruktor Veljko Vukotić. Nesreća se dogodila na sportskom aerodromu, a uviđaj je obavila tužiteljka iz Višeg državnog tužilaštva Podgorica. Naložila je obdukciju, nakon koje će biti poznat uzrok nesreće. Pretpostavlja se da je kvar na jedrilici izazvao tragediju.

Kako je saopšteno iz policije, danas u 14.17 sati su obavešteni da je na Sportskom aerodromu Kapino polje – Opština Nikšić došlo do pada vazduhoplova – jedrilice, te da se u jedrilici nalazio pilot koji je smrtno stradao.

"Policijski službenici su, odmah po pozivu, izašli na lice mjesta i utvrdili da je smrtno stradao pilot V.V (68) iz Nikšića. Uviđaj na licu mesta je izvršila državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u prisustvu policijskih službenika i uz sudelovanje veštaka vazduhoplovne struke. Državna tužiteljka je naložila obdukciju tela stradalog V.V, dok će Uprava policije postupati po nalogu tužilaštva tokom trajanja izviđaja", piše u saopštenju Uprave policije.