Kancelar Nemačke Fridrih Merc kazao je da sa Crnom Gorom treba početi rad na sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji.

On je to kazao na konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, u Kancleramtu u Berlinu.

"Ovde želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je verovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sledeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju. To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da delujemo zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dve zemlje to je od velikog značaja", kazao je Merc, prenosi Dojče Vele.

Plenković je rekao da je načelna pozicija Hrvatske da podržava napore svih svojih susednih zemalja i da treba da kroz proces pregovora napreduju svaka u skladu sa svojim zaslugama.

(Kurir.rs/vijesti.me/Prenela:M. V.)

