"Ovde želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je verovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sledeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju. To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da delujemo zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dve zemlje to je od velikog značaja", kazao je Merc, prenosi Dojče Vele.