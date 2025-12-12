Slušaj vest

Predsednik Skupštine Andrija Mandić danas je pred Osnovnim sudom u Podgorici odbio da svedoči u postupku protiv svog bratanca Danila Mandića.

Sud ga je pozvao kako bi dao iskaz u tom predmetu.

Šef parlamenta saopštio je pred sudom da je rođeni stric optuženog Danila Mandića. Sudija ga je prethodno upoznala sa pravom da odbije svedočenje zbog porodične veze, što je Mandić iskoristio.

„Iskoristiću svoje zakonsko pravo i neću svedočiti“, rekao je Mandić, dodajući da pošto je „dugo bio na optuženičkoj klupi“, zna „kako ta suđenja izgledaju i kako mogu da se interpretiraju“

I majka Danila Mandića, Ljiljana Mandić odbila je da svedoči iz istog razloga.

Danilo Mandić optužen je za više krivičnih dela - protiv opšte sigurnosti, nanošenje lake telesne povrede, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Mandić je, prema optužbi, u noći između 18. i 19. aprila ove godine, oko 3.40, u centru Podgorice, na raskrsnici Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Marka Miljanova, navodno preprečio put Arisu Turkoviću i Peroviću i pucao na njih, vozeći službeni automobil Skupštine Crne Gore marke “range rover”.