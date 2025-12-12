Slušaj vest

Baranin Lazar Vulević (50), osumnjičen za ubistvo M.P. (74) i M.V. (41) u Nikšiću, danas je, nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, sproveden u spuški pritvor.

“Pritvor do 30 dana određen mu je zbog opasnosti od bekstva i jer postoje okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo. Pritvor je nužan i radi nesmetanog vođenja postupka, a u pitanju je krivično delo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posledica”, kazala je danas portalu Adria savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Vuleviću se, osim teškog dvostrukog ubistva, na teret stavlja i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava.

Dvostruko ubistvo u Nikšiću

Tela žene i muškarca pronađena su pre tri noći u stanu zgrade u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Tamošnju policiju je u ponedjeljak veče, oko 19.20 časova, obavijestio član porodice da im se M.P. ne odaziva na telefonske pozive i da nijesu uspostavili kontakt s njim dva dana.

Vulević je uhapšen pre dva dana u Baru nakon višesatnog bekstva.