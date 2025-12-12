Slušaj vest

Iz Uprave policije (UP) Crne Gore izdali su saopštenje u kojem su se dotakli nedavnih pucnjava u Podgorici, Nikšiću i Herceg Novom.

„Povodom poslednja tri događaja, koja se odnose na upotrebu vatrenog oružja i nanošenje povreda operativno – interesantnim licima, a koja su se dogodila u Nikšiću, Podgorici i Herceg Novom, Uprava policije je angažovala sve neophodne i raspoložive kapacitete na rasvetljavanju ovih krivičnih dela, a koje mere i radnje se preduzimaju u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici“, kažu iz UP.

Za sada su, navode oni, u merama prvog zahvata, ostvareni značajni pomaci u istragama u ova tri slučaja.

"U jednom slučaju policija je došla do identitita izvršioca krivičnog dela i preduzimaju se konkretne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode. Takođe, u jednom od tih slučajeva postignuti su konkretni pomaci u istrazi. U poslednjem slučaju – događaju od danas, preduzimaju se sinhronizovane i sveobuhvatne mere i radnje na identifikovanju, lociranju i lišenju slobode izvršioca", kažu iz UP.

Foto: screenshot IG/rtcg_me

Iz policije su rekli i da vrše pojačane kontrole prema operativno interesantnim licima na teritoriji cele države.

„Angažovane su Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, posebno obučenih i specijalizovanih grupa, uz upotrebu službenih pasa, a sve u cilju kontrole lica ove kategorije, uz temeljno planiranje i sprovođenje pojačanih aktivnosti“, kažu iz UP.

Ranjena jedna osoba u Igalu

Jedna osoba ranjena je danas u pucnjavi koja se dogodila u Igalu.

Kako je precizirano iz policije, pucnjava se dogodila oko 14:40 časova u mestu Bajkovina.

"Povredu od vatrenog oružja u zadobio je M.N, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno", istakli su oni.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.