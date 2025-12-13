Slušaj vest

Referendum o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, biće održan sutra, 14. decembra u Zeti.

Biračka mesta će biti otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo glasa na referendumu ima 19.820 građana, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je oformilo kol centar sa jedinstvenim brojem 19820, putem kojeg građani Zete mogu da se informišu o tome da li su upisani u birački spisak i na kojem biralištu glasaju.

U Botunu je održano više protesta građana koji se protive izgradnji kolektora, a komunalna inspekcija izlazila je na lice mjesta više puta

.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu Foto: Screenshot YT

Okupljeni građani ostali su pri stavu da kolektora neće biti i da će braniti životima taj stav.

Botunjani su se prije dva dana sastali sa premijerom Milojkom Spajićem i gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem, koji su im dali gaarancije, a oni su nakon toga poručili da će o tome odlučivati na zboru građana. Ipak referndum će biti održan.

(Kurir.rs/adria.tv)

