Biračka mesta će biti otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo glasa na referendumu ima 19.820 građana, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je oformilo kol centar sa jedinstvenim brojem 19820, putem kojeg građani Zete mogu da se informišu o tome da li su upisani u birački spisak i na kojem biralištu glasaju.

U Botunu je održano više protesta građana koji se protive izgradnji kolektora, a komunalna inspekcija izlazila je na lice mjesta više puta

Okupljeni građani ostali su pri stavu da kolektora neće biti i da će braniti životima taj stav.