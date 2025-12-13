Slušaj vest

Vlasnik vazduhoplova - jedrilice, koja je pala u četvrtak na aerodromu u Kapinom polju, podneo je zahtev za upis u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore i za izdavanje uverenja o plovidbenosti, ali ti postupci nisu bili okončani kod Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Kako su u odgovoru "Vijestima" pojasnili iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, to zapravo znači da je jedrilica - jednosed, kojom je upravljao nastradali pilot-instruktor Aero-kluba Nikšić V. V. (68), nije ni bila upisana u Registar civilnih vazduhoplova.

ACV navodi da je vlasnik vazduhoplova (fizičko lice) podneo zahtev za upis u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore i za izdavanje uverenja o plovidbenosti.

- Ovi postupci kod Agencije za civilno vazduhoplovstvo nisu okončani, što znači da nije upisan u registar - piše u odgovoru ACV, a u kojima su i izjavili saučešće porodici stradalog pilota.

Vazduhoplovna nesreća dogodila se u četvrtak u 14:17 časova kada je u fazi penjanja jedrilice došlo do nekontrolisanog leta, a potom i do pada vazduhoplova na aerodromu u Kapinom polju. U padu jedrilice poginuo je pilot - instruktor, sa decenijskim iskustvom u avijaciji.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo odgovorila je "Vijestima" da je jedrilica ispisana iz nemačkog registra, te da je imala uverenje o plovidbenosti izdato od nemačkih vazduhoplovnih vlasti, kao i važeću potvrdu o proveri plovidbenosti izdatu u Nemačkoj.

- To je potvrda, koja se, u skladu sa evropskom regulativom, priznaje u Crnoj Gori. Ovo znači da je organizacija ovlašćena od nemačkih vazduhoplovnih vlasti pregledala vazduhoplov 6. marta 2025. godine i izdala potvrdu o proveri plovidbenosti - navodi se u odgovoru ACV.

Više nezvaničnih izvora "Vijesti" potvrdilo je da se lani desila nezgoda, a u kojoj je baš nastradali pilot V. V. sa vazduhoplovom umesto na pistu aerodroma, sleteo u dvorište jedne od kuća u Nikšiću.

Nezgoda se dogodila 30. marta 2024. godine, ali slučaj nije obelodanjen.

Prema Zakonu o vazduhoplovnom saobraćaju u članu 129 jasno se navodi da je za takve slučajeve obavezno obaveštavanje ACV i Komisije za istraživanje vazduhoplovnih nesreća i to u roku od 72 sata.

Nezgoda u martu prošle godine dogodila se sa jedrilicom "L-23 Super Blanik", koja je u Registar upisana 2011. godine pod oznakom 4O-DIY na ime Aero-kluba Nikšić.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je "Vijestima" da ima podatke u evidenciji da se tokom prošle godine dogodila nezgoda sa vazduhoplovom u Nikšiću.

- ACV poseduje podatke o događaju u Nikšiću tokom prošle godine. Istragu o tom događaju je radila Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova. U tom izveštaju je navedeno da niko ne sme da objavljuje, umnožava ili prenosi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način taj izveštaj ili bilo koji njegov deo bez izričite pisane dozvole ove komisije - KINNS - navodi se u odgovoru ACV.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo ima zakonsku obavezu da obavlja nadzor aero-klubova tokom sprovođenja njihovih obuka, zbog čega su nakon te nezgode prošle godine - obavili nadzor na Kapinom polju.

- U izveštaju KINNS nije bila nijedna preporuka za ACV. Ipak, nakon ovog događaja, Agencija je samoinicijativno obavila vanredni nadzor nad deklarisanom organizacijom za obuku pilota (DTO), s obzirom da se tada radilo o obuci, a ne o pojedinačnom letu - piše u odgovoru ACV.

Aero-klubovi u Crnoj Gori su sportski klubovi i oni podležu Zakonu o sportu, a Aero-klub Nikšić je registrovan u Centralnom registru za sport. Nadležnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo je da sprovodi nadzor nad organizacijom za obuku pilota (DTO).

Takva provera, kako je odgovoreno iz ACV, obavljena je - 31. oktobra 2025. godine.

- ACV sprovodi kontinuirane nadzore i strogo kontroliše ovu oblast, što se odnosi i na DTO Aero-kluba Nikšić, odnosno nadzore u ovoj njihovoj aktivnosti. Radimo i vanredne nadzore kada se to oceni potrebnim - navode oni.

Prilikom nesreće na Kapinom polju kada je stradao V. V. nije bila u pitanju obuka već je bila reč o samostalnom letu.

Stručnjaci Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova tokom istrage utvrdiće šta je dovelo do tragedije.

Nekoliko avijatičara iz sportskih organizacija ispričali su "Vijestima" da je dan pre tragedije na Kapinom polju bilo nekoliko letova jedrilica kluba iz Nikšića.

Oni su pojasnili da u Aero-klubu Nikšić nisu imali potrebnu sajlu/uređaj koja vuče jedrlice po pisti kako bi one bezbedno poletele. Oni su, navodno, godinama kačili sajlu za jedrilicu, pa su je potom automobilom vukli po pisti.

To nije bilo dozvoljeno, ali se godinama "žmurilo" na takvu situaciju u klubu.

U jednoj od mogućih verzija tragedije, prepostavka je da je jedrilica prilikom uzletanja, sajlom bila previše zategnuta pre nego što je otkačena, te da je ta sajla povukla silovito vazduhoplov na zemlju.