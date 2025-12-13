"ODLUKA FRANCUSKE JE POLITIČKE PRIRODE" Ministar Joković o blokadi poglavlja: "Urađeno je sve što je trebalo, ne znamo šta nije u redu"
Crna Gora će najverovatnije do kraja godine zatvoriti tri od očekivanih pet poglavlja, potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore Vladimir Joković.
Predstavnici Francuske u radnim telima Evropske unije danas su blokirali zatvaranje dva poglavlja — 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).
Ovu informaciju za Antenu M potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, kazavši da je sve što je tražila Evropska komisija taj resor ispunio i uradio u procesu zatvaranja pomenuta dva poglavlja.
Dodaje da su dobili pozitivnu ocjenu od Ministarstva poljoprivrede EU i od 26. zemalja članica.
“Za ovo su glasali i Italija, Španija, Nemačka, Austrija, Holandija, Danska… Zbog čega jedino od 27. država članica EU ova poglavlja nisu dobila jedino podršku Francuske – to je pitanje na koje mi nemamo odgovor”, ističe Joković.
Naglašava da resorno ministarstvo nije dobilo nikakvo obrazloženje šta nije u redu.
“Nikakvih drugih zahteva nije bilo, sve je urađeno što je trebalo. U komunikaciji smo stalno sa Francuskom, imaju još određene šanse da njihovu odluku promene”, poručuje ministar.
Joković smatra da je odluka Francuske politička. Na pitanje u kom smislu, odgovara:
“Jedini odogovor na to pitanje zna Francuska. Ponavljam da nam nisu rekli razloge, sve što je bilo po agendi EK je završeno i kako se drugačije može tumačiti njihova odluka sem tako”, navodi lider SNP-a.
