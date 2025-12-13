Slušaj vest

Crna Gora će najverovatnije do kraja godine zatvoriti tri od očekivanih pet poglavlja, potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore Vladimir Joković.

Predstavnici Francuske u radnim telima Evropske unije danas su blokirali zatvaranje dva poglavlja — 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Ovu informaciju za Antenu M potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, kazavši da je sve što je tražila Evropska komisija taj resor ispunio i uradio u procesu zatvaranja pomenuta dva poglavlja.

Dodaje da su dobili pozitivnu ocjenu od Ministarstva poljoprivrede EU i od 26. zemalja članica.

“Za ovo su glasali i Italija, Španija, Nemačka, Austrija, Holandija, Danska… Zbog čega jedino od 27. država članica EU ova poglavlja nisu dobila jedino podršku Francuske – to je pitanje na koje mi nemamo odgovor”, ističe Joković.

Naglašava da resorno ministarstvo nije dobilo nikakvo obrazloženje šta nije u redu.

“Nikakvih drugih zahteva nije bilo, sve je urađeno što je trebalo. U komunikaciji smo stalno sa Francuskom, imaju još određene šanse da njihovu odluku promene”, poručuje ministar.

Joković smatra da je odluka Francuske politička. Na pitanje u kom smislu, odgovara: