Slušaj vest

Bjelopoljska policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi V. N., iz tog grada, pronašla četiri puške, jedan pištolj, 151 komad municije i tromblonsku kumulativnu minu, te je protiv njega podneta krivična prijava saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore (UP).

Kako se navodi u saopštenju, V. N. se sumnjiči za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Sjever' – Odeljenje bezbednosti Bijelo Polje su, u aktivnostima koje se preduzimaju na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, sa akcentom na pronalazak oružja u ilegalnom posjedu, podneli krivičnu prijavu protiv V. N. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju UP.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz policije su dodali da su službenici u prethodnom periodu, shodno naredbi koju su pribavili od nadležnog suda, izvršili pretres stana i drugih prostorija V. N., kojim je pronađeno i oduzeto: četiri puške (tzv, talijanka cal. 6,15 mm, lovačka puška – pumparica i dvije lovačke puške CZ), jedan pištolj marke CZ cal. 7,62 mm, 151 komad municije različitog kalibra i tromblonska kumulativna mina M60.

Dodali su da je V. N. četiri puške i municiju držao u ilegalnom posjedu, dok posedovanje mina od strane građana nije dozvoljeno, te da je i pištolj imao u legalnom posedu, a pištolj je shodno zakonu privremeno oduzet i predat nadležnoj Filijali MUP-a radi vođenja postupka za trajno oduzimanje oružja.

"Službenici Uprave policije će, na teritoriji cele države, nastaviti sa aktivnostima preventivnog i represivnog karaktera, usmerenim na smanjenje dostupnosti oružja u ilegalnom posjedu, kao i na pronalazak i oduzimanje drugih predmeta i stvari koje se shodno ZKP-u mogu oduzeti, a sve u cilju smanjenja obima kriminaliteta i stvaranja sigurnijeg ambijenta za život građana", zaključuje se u saopštenju UP.