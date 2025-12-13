Slušaj vest

Šanse da Crna Gora u utorak zatvori svih pet planiranih poglavlja značajno su porasle, posle intenzivnih diplomatskIh aktivnosti između predstavnika država članica Evropske unije (EU) koje se zalažu za što brži prijem Crne Gore, i Podgorice sa jedne i Pariza sa druge strane, saznaju "Vijesti".

Francuska strana nagovestila je Podgorici da će dati zeleno svetlo i za dva poglavlja koja je juče blokirala na sednicama tela Saveta EU - Radne grupe Saveta (COELA) i Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II). Reč je o poglavljima - 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sinoć je pisao francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja, saznaju "Vijesti".

Milatović je to, prema nezvaničnim informacijama uradio na inicijativu ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, odnosno, nakon što ga je ona obavestila da je Pariz odlučio da blokira zatvaranje dva poglavlja.

Istovremeno su predstavnici Vlade, predvođeni premijerom Milojkom Spajićem, imali diplomatske aktivnosti sa predstavnicima zemalja članica.

Spajić je bio u komunikciji sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Francuska je u petak, bez prethodnih najava i nagoveštaja, stopirala Podgorici zatvaranje dva poglavlja u pregovorima s Briselom.

Francuzi su tvrdili na sednicama tih tela da dva poglavlja nisu spremna za "štrikliranje" i da nisu dovoljno usklađena s tekovinama EU, ne navodeći, međutim, konkretne razloge za takav svoj stav.

Odluka Francuske može biti promenjena na ministarskom nivou (ministri spoljnih poslova ili evropskih poslova u okviru Saveta EU za opšte poslove), na kom će se, 16. decembra, finalno odlučivati o (ne)zatvaranju poglavlja.

Zeleno svetlo sinoć su u Briselu dobila tri poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala) i 6 (Privredno pravo).