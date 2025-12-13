Slušaj vest

Šanse da Crna Gora u utorak zatvori svih pet planiranih poglavlja značajno su porasle, posle intenzivnih diplomatskIh aktivnosti između predstavnika država članica Evropske unije (EU) koje se zalažu za što brži prijem Crne Gore, i Podgorice sa jedne i Pariza sa druge strane, saznaju "Vijesti".

Francuska strana nagovestila je Podgorici da će dati zeleno svetlo i za dva poglavlja koja je juče blokirala na sednicama tela Saveta EU - Radne grupe Saveta (COELA) i Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II). Reč je o poglavljima - 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sinoć je pisao francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja, saznaju "Vijesti".

Milatović je to, prema nezvaničnim informacijama uradio na inicijativu ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, odnosno, nakon što ga je ona obavestila da je Pariz odlučio da blokira zatvaranje dva poglavlja.

Jakov Milatović predsednik Crne Gore
Jakov Milatović predsednik Crne Gore Foto: BETA Amir Hamzagić

Istovremeno su predstavnici Vlade, predvođeni premijerom Milojkom Spajićem, imali diplomatske aktivnosti sa predstavnicima zemalja članica.

Spajić je bio u komunikciji sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Francuska je u petak, bez prethodnih najava i nagoveštaja, stopirala Podgorici zatvaranje dva poglavlja u pregovorima s Briselom.

Francuzi su tvrdili na sednicama tih tela da dva poglavlja nisu spremna za "štrikliranje" i da nisu dovoljno usklađena s tekovinama EU, ne navodeći, međutim, konkretne razloge za takav svoj stav.

Odluka Francuske može biti promenjena na ministarskom nivou (ministri spoljnih poslova ili evropskih poslova u okviru Saveta EU za opšte poslove), na kom će se, 16. decembra, finalno odlučivati o (ne)zatvaranju poglavlja.

Zeleno svetlo sinoć su u Briselu dobila tri poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala) i 6 (Privredno pravo).

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna Gora"ODLUKA FRANCUSKE JE POLITIČKE PRIRODE" Ministar Joković o blokadi poglavlja: "Urađeno je sve što je trebalo, ne znamo šta nije u redu"
Vladimir Joković
Politika"ĐUKANOVIĆ I PLENKOVIĆ ZAJEDNO BLOKIRAJU CRNU GORU" Knežević: Ipak mi se čini da je Zagreb glavni grad Crne Gore
milan-knezevic.jpg
PolitikaPARANOJA UMESTO ODGOVORNOSTI! LUDILO U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA, SAD IM PREDSEDNIK SRBIJE I ZA OVO KRIV: Vučić "nagovorio" Makrona da Podgorici blokira put u EU
IMG-20251009-WA0230.jpg
Crna Gora"NAJVIŠE JE NAPREDOVALA, TREBA DA PREĐEMO NA SLEDEĆI KORAK" Nemački kancelar o pristupanju Crne Gore EU
av02 AP Ebrahim Noroozi.jpg
Crna GoraSPAJIĆ OPTIMISTA, TVRDI DA ĆE CRNA GORA U EU 2028. Premijer očekuje punopravno članstvo do tada i poručuje da će Podgorica tamo "čekati" ostale iz regiona
profimedia0869784785.jpg