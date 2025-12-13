Slušaj vest

Policija u Beranama podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu protiv N. F. (61) iz Berana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa.

- U strugari u vlasništvu osumnjičenog policijski službenici pronašli su čamovu građu zapremine 10,93 kubna metra, za koju je utvrđeno da potiče iz nelegalne seče na području planine Jelovica. Mesto seče pronađeno je u saradnji sa Upravom za gazdovanje šumama i lovištima - potvrdjeno je za RINU u ODT u Beranama.

Kako se sumnja, nelegalnom sečom pričinjena je šteta od oko 2.750 evra. Policija najavljuje nastavak aktivnosti na suzbijanju ekološkog kriminala i zaštiti prirodnih dobara.

