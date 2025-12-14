Službenici policije su na prelazu Šćepan Polje, na izlazu iz Crne Gore, zaustavili lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.
Oglasio se MUP
LUKSUZNI DŽIP STAO NA GRANICI SA CRNOM GOROM, A ONDA... Evo ko je bio za volanom
Na ovom graničnom prelazu policija je kontrolisala D.J. (35), crnogorskog državljanina, operativno interesantno lice, koji je upravljao vozilom marke Audi SQ8 nemačih registarskih oznaka.
- Proverama su policijski službenici došli do sumnje da se ovo vozilo potražuje od strane nemačkih nadležnih organa, te su sa događajem upoznati službenici NCB Intepol-a Podgorica, koji su izvršili detaljne provere i utvrdili da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica Interpol-a Nemačke - saopšteno je iz UP.
Vozilo je oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Stanice policije Plužine.
