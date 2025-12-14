Slušaj vest

Na ovom graničnom prelazu policija je kontrolisala D.J. (35), crnogorskog državljanina, operativno interesantno lice, koji je upravljao vozilom marke Audi SQ8 nemačih registarskih oznaka.

- Proverama su policijski službenici došli do sumnje da se ovo vozilo potražuje od strane nemačkih nadležnih organa, te su sa događajem upoznati službenici NCB Intepol-a Podgorica, koji su izvršili detaljne provere i utvrdili da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica Interpol-a Nemačke - saopšteno je iz UP.

Vozilo je oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Stanice policije Plužine.

(Kurir.rs/RINA)

