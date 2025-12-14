Kako je saopšteno iz Uprave policije, on se sumnjiči da je u oktobru, na teritoriji Nikšića i Plužina, predstavljajući se kao bliski rođak tri starije oštećene osobe, iste doveo u zabludu, zbog čega su mu oni, po osnovu zajma, isplatili novac u ukupnom iznosu od 2.710 evra.