PRETVARAO SE DA JE ROĐAK TRI STARIJEN OSOBE, PA IH OJADIO Uhapšen Podgoričanin, uzeo im 2.710 evra
Policija je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnela krivičnu prijavu protiv I. K. (44) iz Podgorice osumnjičenog za prevaru.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, on se sumnjiči da je u oktobru, na teritoriji Nikšića i Plužina, predstavljajući se kao bliski rođak tri starije oštećene osobe, iste doveo u zabludu, zbog čega su mu oni, po osnovu zajma, isplatili novac u ukupnom iznosu od 2.710 evra.
"I. K. je na taj način ostvario protivpravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu. Ovo lice se nalazi u UIKS-u, takođe zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara na teritoriji više gradova u Crnoj Gori", piše u saopštenju policije.
