Najveći poraz za crnogorsko društvo i demokratiju bila bi upotreba sile nad mirnim građanima Botuna, rekao je danas meštanin Botuna Jagoš Bećirović.

On je to rekao novinarima nakon sastanka predstavnika Botuna sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom, koji je održan danas u Delegaciji EU u Podgorici.

Razgovor između Satlera i predstavnika meštana zetskog sela Botun, koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu, završen je nešto pre podneva, a kako je saopšteno, dijalog će biti nastavljen i u narednom periodu.

Predstavnik meštana Botuna Slavko Vukčević rekao je da su se odazvali pozivu ambasadora, koji je saslušao njihove stavove i probleme, te pokazao spremnost da se uključi u dalje razgovore.

Prema njegovim rečima, u nastavak dijaloga biće uključena i Opština Zeta, a cilj je da se razgovori vode u širem formatu kako bi se pronašlo rešenje za izmeštanje planirane lokacije.

Vukčević je novinarima rekao da je nakon referenduma jasno iskazana volja građana, navodeći da su se stanovnici Zete jednoglasno izjasnili protiv izgradnje postrojenja u Botunu.

- Spremni smo na razgovore, ali ne samo kao meštani Botuna, već da se uključe svi relevantni akteri kako bi se našlo rešenje za izmeštanje lokacije - rekao je Vukčević.

On je naveo da su Satleru preneli i primedbe u vezi sa dosadašnjim procesom, ističući da meštani nisu odgovorni za ranije potpisane ugovore, koji su zaključeni bez njihove saglasnosti.

Kako je dodao, problematizovan je i izbor lokacije, ali i tehnologije planiranog postrojenja.

Na pitanje novinara o eventualnom održavanju mesnog zbora, Vukčević je rekao da su se građani već izjasnili, te da, kako je naveo, za sada ne vidi potrebu za njegovim dodatnim sazivanjem.

Zeta je juče rekla "ne" postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu - prema preliminarnim rezultatima kolektor u komšiluku ne želi gotovo 8.000 Zećana.