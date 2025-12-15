Slušaj vest

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izjavio je za Radio Crne Gore da referendum u Zeti ne smatra praznikom demokratije, kako to neki karakterišu, već zloupotrebom demokratije i dobre evropske prakse.

“Tačno je da u Evropi postoje lokalni referendumi. Ali na njima se nikada ne postavlja pitanje da li ste za to da se gradi projekat koji doprinosi zdravlju građana ili očuvanju životne sredine. Takvo pitanje je nonsens”, rekao je Mujović.

Pitanja koja se postavljaju na referendumima, kako je kazao, uglavnom se tiču načina kako trošite novac poreskih obaveznika i naveo primjer iz Lozane, gdje se na nedavnom referendumu odlučivalo da li Vlada treba da isplati penzionerima 13. penziju.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu

“Ako već organizujete referendum sa temama koje se tiču tretmana otpada, onda to mora biti početni korak, prije izdavanja bilo kakve dokumentacije za gradnju. Sprovoditi referendum u Zeti poslije dobijene dozvole za gradnju Postrojenja za prečišćavanje i nakon obezbjeđivanja finansijskih sredstava za njegovu realizaciju je Evropi nepoznata praksa”, naglasio je Mujović.

Konačno, kako je dodao, lokalni referendumi su uglavnom savetodavnog karaktera, a finalnu odluku donose gradske vlasti, vlasti kantona ili vlast sa državnog nivoa.