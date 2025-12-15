ZELENO SVETLO ZA CRNU GORU: Zatvara se svih pet planiranih poglavlja sa EU
Komitet stalnih predstavnika država članica (COREPER II) dao je zeleno svetlo za zatvaranje svih pet planiranih pregovaračkih poglavlja Crne Gore sa Evropskom unijom.
Odobrena su: Poglavlje 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala), Poglavlje 6 (Privredno pravo), Poglavlje 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlje 13 (Ribarstvo).
Ranije su predstavnici Francuske na sednici COREPER II blokirali zatvaranje poglavlja 11 i 13.
Nakon toga usledile su intenzivne diplomatske aktivnosti između država članica EU koje podržavaju ubrzan prijem Crne Gore i Podgorice, s jedne strane, i Pariza s druge, što je rezultiralo davanjem saglasnosti i za ta dva poglavlja.
Međuvladina konferencija u Briselu zakazana je za 16. decembar.
Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji počeli su 29. juna 2012. godine. Do sada je Crna Gora otvorila 33 pregovaračka poglavlja, a privremeno zatvorila sedam, od čega tri krajem prošle godine i jedno u junu ove godine.
(Kurir.rs/Vijesti)