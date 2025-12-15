Slušaj vest

Komitet stalnih predstavnika država članica (COREPER II) dao je zeleno svetlo za zatvaranje svih pet planiranih pregovaračkih poglavlja Crne Gore sa Evropskom unijom.

Odobrena su: Poglavlje 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala), Poglavlje 6 (Privredno pravo), Poglavlje 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlje 13 (Ribarstvo).

Ranije su predstavnici Francuske na sednici COREPER II blokirali zatvaranje poglavlja 11 i 13.

Nakon toga usledile su intenzivne diplomatske aktivnosti između država članica EU koje podržavaju ubrzan prijem Crne Gore i Podgorice, s jedne strane, i Pariza s druge, što je rezultiralo davanjem saglasnosti i za ta dva poglavlja.

Međuvladina konferencija u Briselu zakazana je za 16. decembar.