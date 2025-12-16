Slušaj vest

Posle završenog referenduma u Zeti, otvoreno je pitanje kakav pravni i politički efekat takva odluka ima na glavni grad i državu.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović za RTV Podgorica ponovio je da rezultat ne može biti pravno obavezujući za Podgoricu.

„Mislim da stav gospodina Asanovića nije pravno utemeljen i da ovaj referendum nije obavezujući za glavni grad. U skladu s tim ćemo se i ponašati. Ovo može biti određeni input, način razmišljanja građana Zete, ali nikako nešto što je obavezujuće za glavni grad, a posebno ne za državu Crnu Goru“, kazao je Mujović.

1/6 Vidi galeriju Portesti povodom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu Foto: Screenshot YT

Projekat postrojenja ne može se posmatrati van šireg evropskog konteksta, jer je riječ o, kako je naveo Mujović, jednom od ključnih uslova u procesu evropskih integracija Crne Gore.

„Moram reći da mi smeta to koketiranje sa demokratijom i Evropom. Kada nam nešto iz Evrope odgovara i ide u korist, tada je to afirmativno i poželjno. Međutim, kada nešto ne ide u prilog lokalnim interesima, onda se to ignoriše. Svi smo deklarativno za evropske integracije, ali ovo je projekat koji je sastavni deo tih integracija i jedan od osnovnih uslova za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kao i elementarna civilizacijska norma“, rekao je Mujović.

Ocenjuje da se referendum, kao demokratski mehanizam, ne smije koristiti za pitanja koja imaju jasan i logičan odgovor, ali u razvijenim evropskim državama.

„Jeste, referendum jeste evropska tekovina, ali u razvijenoj Evropi se na referendumima ne postavljaju pitanja ovog tipa, jer ona imaju logičan odgovor. Ako vas neko pita da li ste za izgradnju postrojenja koje doprinosi zdravlju vas, vaše porodice, okoline i ekologiji grada i države u kojoj živite“, rekao je Mujović.

Ako se projekat zaustavi, finansijski kolaps je neminovan

U slučaju zaustavljanja projekta, upozorava prvi čovek Podgorice, finansijski kolaps je neminovan.

„Da li želimo da pratimo volju građana Zete, ali onda moramo biti spremni da se odreknemo između 150 do 200 miliona evra i faktički potpišemo kapitulaciju glavnog grada. Da naredne godine nema plata, nema projekata, asfaltiranja ili bilo čega“, istakao je Mujović.

U tom kontekstu, ističe – odgovorno upravljanje gradom bilo bi značajno ograničeno.