Crnogorska policija uhapsila je G. A. (42) iz Plužina, koji se tereti da je oteo dete (11) i povredio ga! G. A. je osumnjičen za krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom protivpravno lišenje slobode.

- Slobode je lišen G.A. (42) iz Plužina koji je dela koja mu se stavljaju na teret, kako se sumnja, izvršio na način što je maloletno lice staro 11 godina protivno njegovoj volji, uz upotrebu fizičke snage, odveo u svoj stan gde mu je upućivao reči preteće sadržine, takođe uz upotrebu fizičke snage - navode iz policije.

Nakon što je policiji prijavljen ovaj događaj od strane svedoka događaja, policija je preduzela hitne mere i radnje iz svoje nadležnosti, pronašla G.A. i dovela ga u službene prostorije gde je i saslušan.

- Ovo lice je alkotestirano, te je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,85 g/kg - navodi se.

Kako ističu iz policije, oštećeni maloletnik je odvezen na ukazivanje lekarske pomoći, a lekari su konstatovali kod maloletnika lake telesne povrede.

- Sa događajem je policija upoznala tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, kao i tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Osnovni državni tužilac se izjasnio da se u radnjama G.A. stiču elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom protipravno lišenje slobode, te je ovo lice lišeno slobode i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku - dodaju u policiji.