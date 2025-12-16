Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izajvila je da je Crna Gora zatvaranjem pet poglavlja o pristupanju Evropskoj uniji zaključila "sjajnu godinu napretka za proširenje EU".

"Crna Gora odlučno ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji", napisala je Kos na mreži Iks.

"Crna Gora nikada nije bila bliža EU, a naredna godina je ključna za napredovanje. Ipak, još je mnogo posla, posebno u smislu jačanja vladavine prava", rekla je Kos na konferenciji za medije.

Komesarka je dodala da bi Crna Gora, da bi "prešla liniju cilja", sada morala da "pojača reforme za podršku nezavisnog sudstva, antikorupcijeske mere i mere za slobodu medija".

Podvukla je da su Crnoj Gori potrebni "fokusirano i posvećeno rukovodstvo i nacionalno jedinstvo" i naglasila da će EU pružiti "podršku Crnoj Gori na svakoom koraku dok ne postane deo Unije".