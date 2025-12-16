Slušaj vest

"Neverovatna je lakoća sa kojom su se nakon govora predsednika Skupštine na svečanoj proslavi 120 godina Nikoljdanskog ustava probudili stari duhovi srbofobije koju je višedecenijski pažljivo gajio DPS", saopštio je portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić.

Kako je kazao, automatski se upalila propagandna mašina koja tvrdi da srpski jezik koči naš evropski put, kao da je on trideset godina uništavao Crnu Goru, stvarao kriminalne klanove, učinio je da grca u korupciji i bude prepoznata kao evropska prestonica mafije.

“E pa za razliku od trbuhozbornika tog, na svu sreću, minulog mračnog vremena, mi stvari vidimo u potpunosti drugačije. Ne, niste pogrešno pročitali naslov, između ostalog i srpski jezik je zaslužan da upravo danas Crna Gora zatvara pet pregovaračkih poglavlja, ako ni zbog čega drugog, onda zato što smo ga koristili dok smo sa partnerima dogovarali dinamiku rada i kako da postignemo ciljeve koje su pred nas postavili građani”, saopštio je Miličić.

Prema rečima Miličića, dokazali su da je srpski jezik, jezik konstruktivnosti, dijaloga, kompromisa i saradnje, a ne isključivosti, mržnje i prezrenja, što je bila gotovo zvanična državna politika do 2020. godine.

"Od kad se u vladi čuje srpski jezik, Crna Gora ide napred ka EU"

Miličić ističe da od kada se u parlamentarnoj većini i Vladi Crne Gore čuje srpski jezik, Crna Gora nezaustavljivo ide napred ka Evropskoj uniji.

“Vređa zdravu pamet i elementarno dostojanstvo građana Crne Gore kada se pojedinci svojski trude da nam kažu kako srpski jezik, kojim govori najveći broj građana Crne Gore, nikako ne može biti službeni jezik. Toliki stepen mentalne akrobatike teško da je viđen bilo gde na svijetu. Ne samo to, već Demokratska partija socijalista nastavlja da se stidi istorije sopstvene zemlje, jer kako drugačije objasniti da oni riječi kralja Nikole I Petrovića o tome kako je Crna Gora sačuvala iskru svesrpske samostalnosti tumače kao antidržavnu politiku”, istakao je Miličić.

Kako je dodao, pošto su ključna okosnica njihove otrovne priče upravo navodne evropske vrijednosti, uputiću ih da pročitaju Ustav Republike Finske koju smo nedavno posjetili.

On propisuje da su finski jezik (koji govori 84 odsto građana) i švedski jezik (kojim govori 5 odsto) građana, zajedno službeni jezici, dok su ostali u službenoj upotrebi (podsjećanja radi, srpskim jezikom u Crnoj Gori govori 43.18 odsto, dok crnogorskim govori 34.52 odsto).