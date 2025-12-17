Slušaj vest

Ustavni sud Crne Gore odlučio je da se okrivljenima za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića isplati iz budžeta Crne Gore po 2.000 evra na ime pravične naknade zbog neaktivnosti Apelacionog suda od tri godine i četiri meseca.

"Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Ljubu Vujadinoviću i Milanu Šćekiću usvojena je ustavna žalba i utvrđeno je da je neophodno odrediti naknadu na ime pravičnog zadovoljenja, jer Apelacioni sud nije udovoljio zahtevu posebne revnosti u toku vođenja postupka, iako se sve vreme nalaze u pritvoru, čime je došlo do kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima", navodi se u saopštenju Ustavnog suda.

Sudije Ustavnog suda su, razmatrajući navode četvorice pritvorenika, posebno cenile period od 2019. godine, kada je Vrhovni sud postupio po ukidnoj odluci Ustavnog suda i ukinuo osuđujuću presudu Apelacionog suda, nakon čega je suđenje počelo iznova. Od tada im je nepune šest godina u kontinuitetu produžavan pritvor u kojem se nalaze još od 2006. godine.

Od 2019. do 2024. u tri navrata Apelacioni sud bio neaktivan

Ustavni sud je utvrdio da je od kraja 2019. do juna 2024. u tri navrata postojao period neaktivnosti Apelacionog suda.

"Postojao je period neobjašnjive neaktivnosti Apelacionog suda Crne Gore od ukupno tri godine i četiri meseca u vođenju krivičnog postupka, koji nije bio u skladu sa zahtevom posebne revnosti, naročito u predmetu kao što je ovaj", navodi se u odluci i dodaje:

"Za vreme navedene neaktivnosti Apelacionog suda okrivljeni su bili pritvoreni, bez ikakvog napretka ili razvoja u postupku. Stoje činjenice da je, nakon perioda neaktivnosti, sud svakomesečno zakazivao i održavao pretrese i da su oni isključivo odlagani zbog zdravstvenog stanja Bigovića. Međutim, Ustavni sud ne vidi nikakav razlog da opravda neaktivnost Apelacionog suda, već smatra da je za neaktivnost od 2019. godine upravo odgovoran taj sud.“

Naročito se izdvaja period neaktivnosti od 4. decembra 2019. do 20. maja 2022. godine, jer u spisima predmeta nema dokaza o postupanju Apelacionog suda.

Nastale štetne posledice nisu se mogle otkloniti drugim merama, zbog čega je sud odlučio da na ime nematerijalne štete odredi pravičnu naknadu, u iznosu koji za Crnu Goru u svojoj praksi određuje Evropski sud za ljudska prava.

Ustavni sud je odbio ustavnu žalbu Borete, Bigovića, Vujadinovića i Šćekića u delu u kojem su tvrdili da se neosnovano nalaze u pritvoru, kao i da je prekršena pretpostavka nevinosti u njihovom slučaju.