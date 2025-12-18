Slušaj vest

Na železničkoj stanici u Baru, voz je bio privremeno zaustavljen zbog stada ovaca.

Na železničkoj stanici u Baru u Crnoj Gori nedavno je zabeležena scena kakva se retko viđa. Umesto uobičajenog zvižduka lokomotive i žurbe putnika, moglo se videti nešto potpuno drugo - stado ovaca koje se potpuno opušteno našlo na pruzi, zbog čega voz nije mogao da nastavi vožnju.

Neobičan prizor brzo je završio na društvenim mrežama, a snimak objavljen na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov", preko noći je postao viralan.

"Železnička stanica Bar, voz ne može da prođe od ovaca", piše u opisu snimka.

Na njemu se jasno vidi kako životinje mirno stoje na šinama dok voz čeka da se pruga oslobodi i da nastavi svoj put.

"Gde je čobanin, alo"

Video je za kratko vreme privukao veliku pažnju i izazvao brojne komentare korisnika, koji su pisali duhovite opaske i šale.

"Mogao bi da prođe, ali neće!", "Ovce ne mogu da prođu od voza", "A kao ovce ga usporile! Putuješ do Beograda i gledaš kako drveće raste koliko je brz", "Zato on kasni, čekam ga 3 sata, gde je čobanin, alo", "Samo neka ih ima", bili su samo neki od komentara ispod videa.