Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izjavio je da je izmeštanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz Botuna u Zeti neprihvatljivo i nemoguće iako su se meštani na lokalnom referendumu izjasnili protiv izgradnje. Zeta je opština koja je od 2022. godine samostalna. Do tada je bila u sastavu Podgorice.

Mujović je za TV Vijesti rekao da, prema njegovim informacijama, ne postoji mogućnost da se produži rok za početak gradnje kolektora nakon 31. decembra.

"Pregovori su nešto čemu uvek treba dati šansu, ako nam je želja da rešimo problem, a ne da fingiramo pregovore", rekao je on.

Rekao je da je Glavni grad "sateran uza zid" i da ne može delovati u pravcu izmene lokacije.

Govoreći o lokalnom referendumu u Zeti, na kojem su se građani izjasnili da nisu za gradnju postrojenja u Botunu, on je upitao šta se slavi.

"Slavimo to što se neće graditi postrojenje koje će prečišćavati otpadne vode, koje će pomoći Zeti, Podgorici, Crnoj Gori. Slavimo to što se neće sanirati bazeni crvenog mulja, što će Podgorica bankrotirati...", kazao je Saša Mujović.

Ponovio je da to postrojenje nije zagađivač.

Najsnažniji protivnik izgradnje postrojenja je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je koalicioni partner i u Podgorici i na republičkom nivou Pokreta Evropa sad, Mujovića i Nove srpske demokratije čiji je član Borovinić Bojović.

Građani Zete izjasnili su se u nedelju na lokalnom referendum protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Lokalni referendum nema pravno obavezujuće dejstvo ali će, prema oceni analitičara, biti značajan vetar u leđa meštana te opštine, koji se protive izgradnji smatrajući da će im ugroziti životnu sredinu i koji su u znak protesta postavili šatore sa namerom da spreče glavni grad Podgoricu da krene u projekat izgradnje postrojenja.