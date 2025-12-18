Slušaj vest

Na putu Podgorica - Cetinje večeras se dogodila saobraćajna nezgoda.

U toj nezgodi, kako je saopšteno iz OKC-a ima povređenih osoba.

Dve osobe teže su povređene u sudaru dva vozila u mestu Župa Dobrska, prenosi Cetinjski list.

Vozilom marke Golf upravljao je D. R. (29) sa Cetinja, dok je Podgoričanin B.V. (41) upravljao vozilom Audi.

Zbog gužve koja se stvorila na putu bilo je otežano transportovanje povređenih.

Saobraćaj je u prekidu, a uviđaj obavlja dežurni osnovni državni tužilac u prisustvu pripadnika cetinjske policije.