Slušaj vest

Iako je Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko izvršilo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, do danas nije utvrđeno šta se dogodilo sa delom novca koji je kobnog dana poštar Miloš nosio sa sobom, takođe, ni zašto su mu bile vezane ruke.

Telo Miloša Stamatovića pronađeno je 20. decembra 2022.godine u koritu reke Morače u naselju Botun. Za njim se tragalo tri dana, odnosno nakon što su njegov nestanak prijavile kolege iz Pošte Crne Gore 17. decembra nakon što se nije vratio da razduži smenu.

Kobnog dana, on je na teren krenuo sa 15.000 evra, koliko je i trebalo da podeli penzionerskih naknada. U potragu za njim su se, sem policije, uključili i Miloševi bliski ljudi, a onda je otkrivena strašna istina. Najpre je, ubrzo nakon nestanka, pronađeno vozilo sa kojim je mladić prevozio novac.

Miloš Stamatović Foto: Društvene Mreže

U vozilu je uočeno između 2.000 i 3.000 evra, dok ostatak novca nije pronađen. Nedugo nakon toga, pronađeno je i telo Miloša. Njega je pronašao meštanin na obali, koji je odmah pozvao policiju.

Ruke bile vezane sa prednje strane

Ono što je bilo misteriozno u celom slučaju jeste to da su ruke na telu mladića bile vezane sa prednje strane. Upravo zbog ovoga se sumnjalo da je Miloš žrtva krivičnog dela.

Ipak, Više državno tužilaštvo u Podgorici je, tri meseca nakon Miloševog pronalaska, saopštilo da je obdukcioni nalaz Miloša Stamatovića pokazao da je utopljenje uzrok smrti mladića.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici, u predmetu formiranom povodom smrti M.S., lica koje je bilo zaposleno u Pošti Crne Gore, čije beživotno telo je pronađeno dana 20.12.2022. godine, preduzelo je sve neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja predmetnog događaja, i to pribavljeni su materijalni dokazi u vidu snimaka i analize video-nadzora, obavljeno je DNK, trasološko, grafološko, medicinsko i toksikološko veštačenje, kao i veštačenje po veštaku za digitalnu forenziku, a takođe u svojstvu svedoka i građana saslušano je i više lica. Nakon svestrane analize svih prikupljenih dokaza i podataka tužilaštvo je ocenilo da povodom smrti navedenog lica ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti - navodilo se u saopštenju objavljenom na sajtu Višeg tužilaštva.

Miloš Stamatović Foto: Društvene Mreže

Ipak, pojedina pitanja su do danas ostala bez odgovora.

Tako nije utvrđeno gde je ostatak novca koji je Miloš kobnog dana nosio sa sobom. Falilo je čak 13.000 evra. Sva ova pitanje muče njegove bliske prijatelje već dve godine.

"Neću im dati da samo na tebe svale krivicu"

Emotivnom porukom oglasila i osoba bliska preminulom Milošu.

- 600 dana je od kad te nema… Može da prođe još 600.000.000, ja im nikada verovati neću u sud koji su doneli! Ja im nikada neću dati za pravo da samo na tebe svale krivicu. Pisaću i dalje kao što sam i do sad, i podsećati često one koji zaista treba da odgovaraju, da si življi nego ikad! Nadam se iskreno da će pravda kad tad izaći na videlo, jer više verujem tebi čija usta ne mogu da pričaju, nego njima koji ne zaklapaju! Počivaj u miru uz svoju majku, tu si najsigurniji! - piše u objavi Miloševe bliske osobe.