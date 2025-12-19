Slušaj vest

Radna grupa za pisanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji biće formirana sledeće godine, jer postoji mnogo proceduralnih detalja koje treba usaglasiti pre njenog uspostavljanja – rekli su izvori „Vijesti“ iz Saveta EU, tvrdeći da bi taj posao mogao „da potraje“.

Iako je, prema nezvaničnim informacijama redakcije, Danska bila spremna da formiranje radne grupe stavi na dnevni red krajem ove godine, pre završetka svog predsedavanja Savetom EU, taj zadatak moraće da sačeka kiparsko predsedavanje, koje počinje 1. januara 2026.

Konstituisanje radne grupe za izradu nacrta pristupnog ugovora predviđeno je i zaključcima Predsedništva EU, koji su usvojeni u utorak.

To su prvobitno bili zaključci Saveta EU za spoljne poslove (GAC), ali je njihovo izglasavanje blokirala Mađarska, zbog protivljenja ulasku Ukrajine u EU. Zato su oni transformisani u zaključke Predsedništva EU, uz podršku 26 članica te zajednice.

Napredak Crne Gore

U zaključcima se ukazuje na napredak Crne Gore i 12 zatvorenih poglavlja, kao i na očekivanje što skorijeg „precrtavanja“ dodatnih poglavlja.

U dokumentu piše da Savet EU odlučuje da se uspostavi ad hok radna grupa za izradu nacrta pristupnog ugovora i da se očekuju neophodne pripremne aktivnosti kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje tog radnog tela nakon njegovog osnivanja, uključujući i razjašnjenje ključnih principa budućih pristupnih ugovora.

Jedan izvor „Vijesti“ iz Saveta EU kazao je da bi neusvajanje zaključaka na GAC-u moglo dodatno zakomplikovati situaciju, dodajući da odluku o formiranju radne grupe donosi Komitet stalnih predstavnika država članica (COREPER II), telo Saveta EU.

Ukazao je i da „predstoji još dosta pripremnog posla“ i da će „to sigurno potrajati“, ističući da je kiparsko predsedništvo proširenje stavilo među prioritete svog polugodišnjeg predsedavanja Unijom.

Drugi izvor redakcije naveo je da će odluka o radnoj grupi morati da se donese naredne godine.

„Nisu potrebni zaključci Saveta. COREPER II će usvojiti odluku o formiranju grupe“, kazao je.

Situacija oko formiranja radne grupe zakomplikovala se jer je, na zahtev Francuske, jedne od skeptičnih članica kada je u pitanju proširenje EU, postignut neformalni dogovor da se početak njenog rada odloži dok se ne ispuni nekoliko uslova.

Izvori „Vijesti“ iz diplomatskih krugova i Vlade tvrde da su francuski predstavnici pokušali da svoje uslove o radnoj grupi „uguraju“ u zaključke Saveta EU o proširenju, ali da je, umesto toga, postignut neformalni dogovor o uslovima za početak njenog rada, što je nagovešteno i u nacrtu zaključaka.

Dogovoreno je da se radna grupa prvi put sazove kada Crna Gora „zatvori dovoljan broj poglavlja“ i kada EU i države članice steknu uvid i daju smernice „o budućem formatu pristupnih ugovora“. Nije jasno da li je dogovoreno koliko je poglavlja dovoljno da bi ona počela da radi.

Neke članice navodno traže da ugovor o pristupanju sa Crnom Gorom bude model za ostale zemlje kandidate.

Francusko obrazloženje za odugovlačenje početka rada na ugovoru sa Crnom Gorom navodno je bilo to da je u narednom periodu važno da se državama članicama da više vremena kako bi procenile napredak ostvaren u reformama. Početkom 2026. trebalo bi da, u tu svrhu, u Crnu Goru stignu eksperti koji će raditi na evaluaciji reformi.