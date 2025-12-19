Slušaj vest

Lider Demokratske narodne partijeMilan Knežević saopštio je da je spreman da, u slučaju ostavke aktuelnog gradonačelnika Saše Mujovića, istog dana preuzme funkciju prvog čoveka Podgorice, uz jasnu i vremenski ograničenu obavezu da u roku od tri meseca reši ključne probleme glavnog grada, uključujući i pitanje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Knežević je naveo da mu je žao zbog eventualne ostavke Mujovića, ali da glavni grad ne sme stati i da neko mora preuzeti odgovornost u trenutku ozbiljne institucionalne i političke krize.

„Javno se obavezujem da ću biti objektivan posrednik između Podgorice i Zete i da će glavni grad dobiti savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Dosta je kuknjave i samosažaljenja. Građani Podgorice zaslužuju odlučnost, viziju i odgovornost“, poručio je Knežević.

Knežević: "Spreman sam na ličnu žrtvu"

On je naglasio da mu jedini motiv za preuzimanje funkcije nije politička ambicija, već odgovornost prema gradu u kojem je rođen, za koji smatra da se „urušava iz dana u dan“.

„Spreman sam na ličnu žrtvu. Podgorica je iznad svih nas. Čim rešim nagomilane probleme, javno ću podneti ostavku i vratiti se dosadašnjem životu“, rekao je Knežević.

Podsetio je i da je, kako tvrdi, još 2022. godine trebalo da preuzme funkciju gradonačelnika, ali da je to onemogućeno odvajanjem Zete, dodajući da današnji trenutak vidi kao svojevrsni poziv na odgovornost.

„Danas, na Svetog Nikolu, kao da kosmička pravda kandiduje mene da spasim moj voljeni grad“, naveo je Knežević.

Poručio je i da je spreman da pruži šansu svima koji bi eventualno podneli ostavke, kako bi bili deo njegovog tima.