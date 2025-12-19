KRGOVIĆ ZAPOČINJE ŠTRAJK GLAĐU: Organizatorka protestnog skupa majki sa troje i više dece od ponedeljka ispred skupštine Crne gore
Organizatorka nedavnog protestnog skupa majki sa troje i više dece i inicijatorka peticije za povećanje obeštecenja koje one dobijaju, Slobodanka Krgoviċ, najavila je da će započeti štrajk glađu ispred Skupštine Crne Gore.
Kako je rekla, u ponedjeljak, 22. decembra, započeće štrajk glađu ispred parlamenta.
Štrajkovaće glađu svakog radnog dana u toku naredne sedmice, od 9.30 do 11.30 časova.
Podsećamo, peticija koju je ona ranije inicirala imala je više od 7.000 potpisa.
U njenom obrazloženju Krgović je navela da se obeštećenja za majke sa troje i više dece godinama nijesu uvećavala i usklađivala sa inflacijom, odnosno rastom cena osnovnih životnih potreba.
“Kako je zakonom o obeštecenju za majke 3+ predviđeno dozivotno isplaćivanje fiksnih iznosa od 192 eura za majke sa Biroa rada, odnosno 336 eura za majke iz radnog odnosa, to je dovelo do toga da je inflacija skroz obezvredila ta ionako niska primanja i time su materijalni položaj majki i njihova egzistencija dovedeni u kritičan položaj, a njihovo dostojanstvo kao stuba porodice i države krajnje degradirano. Zato što hitnije treba povećati obeštećenja i vratiti dostojanstvo majkama 3+”, navodi se u obrazloženju peticije.
