Organizatorka nedavnog protestnog skupa majki sa troje i više dece i inicijatorka peticije za povećanje obeštecenja koje one dobijaju, Slobodanka Krgoviċ, najavila je da će započeti štrajk glađu ispred Skupštine Crne Gore.

Kako je rekla, u ponedjeljak, 22. decembra, započeće štrajk glađu ispred parlamenta.

Štrajkovaće glađu svakog radnog dana u toku naredne sedmice, od 9.30 do 11.30 časova.

Podsećamo, peticija koju je ona ranije inicirala imala je više od 7.000 potpisa.

U njenom obrazloženju Krgović je navela da se obeštećenja za majke sa troje i više dece godinama nijesu uvećavala i usklađivala sa inflacijom, odnosno rastom cena osnovnih životnih potreba.