Službenici Regionalnog policijskog centra Zapad od jutros sprovode pojačane aktivnosti kontrole bezbednosno interesantnih lica, pripadnika visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično.

Prema istim informacijama, u toj akciji u toku su pretresi na više lokacija u Nikšiću, Plužinama, Šavniku... Policija je zaplenila veću količinu oružja.

(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto:Ilustracija)

