Crna Gora
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA u CRNOJ GORI! Pretresi na više lokacija, zaplenjena velika količina oružja
Službenici Regionalnog policijskog centra Zapad od jutros sprovode pojačane aktivnosti kontrole bezbednosno interesantnih lica, pripadnika visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično.
Prema istim informacijama, u toj akciji u toku su pretresi na više lokacija u Nikšiću, Plužinama, Šavniku... Policija je zaplenila veću količinu oružja.
(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto:Ilustracija)
