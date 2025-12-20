Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u saradnji sa službenicima Uprave carina, sproveli su zajedničku kontrolu auto-otpada u Bijelom Polju, tokom koje je oduzeto pet vozila visoke klase.

- Kontrola je izvršena na auto-placu u vlasništvu I.Lj. iz Bijelog Polja. Tom prilikom pregledano je ukupno 38 vozila, dok je za pet vozila visoke klase – od kojih su tri poreklom iz Engleske, a dva iz Italije – utvrđeno da nisu izmirene obaveze po osnovu carine i poreza. Kako se sumnja, namera vlasnika bila je da navedena vozila rashoduje i proda u delovima, saopšteno je iz UP.

O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteCrna GoraVELIKA POLICIJSKA AKCIJA u CRNOJ GORI! Pretresi na više lokacija, zaplenjena velika količina oružja
foto-profimedia-afp-savo-prelevic-2.jpg
Crna GoraMILOŠU RUKE BILE VEZANE, 13.000 EVRA NESTALO BEZ TRAGA! Tri godine traje misterija smrti mladog poštara iz Danilovgrada: Evo šta je pokazala obdukcija
poštar Miloš Stamatović
Crna GoraUDES NA PUTU PODGORICA-CETINJE: Dve osobe teže povređene u sudaru dva vozila
crnogorska policija.jpg
Crna GoraŠOU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U BARU! Voz stao, dalje ni makac: Mašinovođa ugledao prizor na pruzi zbog kog je smesta povukao kočnicu (FOTO)
Screenshot 2025-12-18 103649.jpg