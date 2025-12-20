- Kontrola je izvršena na auto-placu u vlasništvu I.Lj. iz Bijelog Polja. Tom prilikom pregledano je ukupno 38 vozila, dok je za pet vozila visoke klase – od kojih su tri poreklom iz Engleske, a dva iz Italije – utvrđeno da nisu izmirene obaveze po osnovu carine i poreza. Kako se sumnja, namera vlasnika bila je da navedena vozila rashoduje i proda u delovima, saopšteno je iz UP.